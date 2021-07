Les inspecteurs de la SPA ont été prévenus par des riverains d'Anderlues que des animaux étaient laissés à l'abandon dans une maison. De fait, le propriétaire était, d'après la SPA, en vacances depuis le 18 avril, soit près de 3 mois!

Avec l'aide de la police, ils finissent par entrer en contact avec le propriétaire après plusieurs essais infructueux. Propriétaire de la maison et des animaux qui leur donne le numéro de téléphone de la personne responsable des animaux durant son absence. Contacté, ce dernier est venu, escorté de la police et des inspecteurs de la SPA, ouvrir la porte de l'habitation... et là, l'horreur!

"Trois chats dans un état pitoyable, des cadavres de lapins, une saleté repoussante..." décrit la SPA sur Facebook. "Aucune nourriture, eau, soin. Un chat avait la tête coincée dans un récipient en recherchant de la nourriture". Interrogée, la personne qui était censée venir s'occuper des animaux a reconnu n'être plus passée depuis... la mi-mai. Soit deux mois. Depuis plusieurs semaines, les animaux ont péri, petit à petit, de faim et de soif.

© SPA Charleroi - Les Amis de Bernie

Les animaux encore vivants ont été immédiatement ramenés au refuge de la SPA, chez le vétérinaire. Le diagnostic est effrayant: sous-alimentation (cachexie), poils souillés, puces, conjonctivite...

"Ce dossier sera remis au service juridique car pour compléter ce drame, nous ne pouvons accepter la réflexion impertinente du proprio qui nous déclare : vous m’ennuyer pour des conneries pareilles…. Le tribunal appréciera!" conclut la SPA.