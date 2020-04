Martin, Alexis et Clément sont trois Carolos, étudiants ingénieurs. Copains depuis les secondaires, ils se sont cette fois réunis pour mettre en place, en moins de 48h, une plateforme en ligne à destination des hôpitaux, médecins et experts de l'impression 3D. Objectif : créer une bibliothèque d'objets en 3D imprimables librement et gratuitement pour répondre à la crise du Covid-19.

Entre le vendredi soir, après une réunion avec l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC), et le lundi matin, la plateforme PCOM3D était prête. "Pour l'instant, nous travaillons avec les hôpitaux, maisons de repos, zones de secours et les médecins d'un côté, pour voir les demandes spécifiques qu'ils ont, et de l'autre avec des experts de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), des ingénieurs et des physiciens", explique Martin Adam. "Avec Alexis Barbarin et Clément de Landsheer, on va utiliser la plateforme pour mettre ces deux mondes en lien, dans des groupes de travail, pour réaliser des projets d'impression 3D utiles au milieu médical."

Pour que le travail abattu soit réellement utile pour faire face à la crise actuelle, chaque projet suivra un chemin bien précis : d'abord un cahier des charges de la part du monde médical pour répondre à un besoin, puis un dessin réalisé par les professionnels de la 3D, une pré-validation, puis l'impression en 3D d'un prototype, et enfin la validation finale de la part du monde médical. "Une fois la pièce, mécanique ou médicale, validée, on pourra mettre le plan qu'on a utilisé en ligne, dans une bibliothèque libre de droit et libre d'accès, pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Il n'y a pas encore de fichiers accessibles à l'heure où je vous parle, mais c'est en cours."

Les hôpitaux publics de l'ISPPC et privés du GHdC (Grand Hôpital de Charleroi) se sont associés en tant que partenaires au projet. "L'UMons nous a aussi rejoints pour apporter sa connaissance des matériaux et de la physique de certaines pièces. Et on recherche plein de profils d'ingénieurs, physiciens ou spécialistes de la CAO, mais aussi des médecins, des infirmiers, etc. On a aussi reçu une proposition pour traduire le site en anglais pour étendre la couverture de notre bibliothèque à d'autres pays, mais on veut se concentrer d'abord sur la Wallonie. De toute façon, les plans seront accessibles gratuitement et sans besoin d'autorisation pour les utiliser, une fois qu'ils seront validés. Ils pourront être repris ailleurs si besoin, nous on n'est pas prêts à assurer une couverture internationale du projet."

Dans les prochains jours devrait aussi arriver un onglet réservé aux professionnels de l'impression 3D. "Parce que si le Fablab-C a des imprimantes 3D, il n'a pas la capacité d'assurer ni une production industrielle, ni les machines qui permettent d'imprimer certains matériaux plus spécifiques, comme le plastique biocompatible qui sera très utile pour les pièces médicales. On va donc faire un listing des professionnels de l'impression 3D pour faciliter le contact entre ceux qui ont besoin des pièces et ceux qui peuvent les produire."