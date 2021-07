Les trois hommes n’ont rien en commun… Et pourtant, grâce à la drogue, ils finissent par s’associer pour vendre de la cocaïne et de l’héroïne. Abdelghani, fraîchement arrivé en Belgique en décembre dernier, s’est retrouvé à cohabiter avec Jonathan à Marcinelle en échange d’un loyer de 60 euros…

David, lui, est tombé dans la drogue après avoir perdu son boulot dans la coiffure à cause du Covid-19. Rapidement, Abdelghani et Jonathan ont fini par s’associer pour vendre les produits stupéfiants. L’ex-coiffeur, lui, était chargé « de détenir de la coke, de l’héroïne et du cannabis pour une personne peu fréquentable qui le menaçait et d’effectuer des allers-retours sur Marcinelle pour récupérer l’argent du trafic… »

Si les autorités judiciaires sont parvenues à mettre en lumière l’existence de cette association, c’est grâce à une information anonyme, dénonçant les activités devant le logement de Jonathan. Une perquisition a permis de découvrir le matériel nécessaire au trafic de stupéfiants.

Pour Jonathan, le parquet a requis une peine de 30 mois. Pour les deux autres prévenus, c’est une peine de 40 mois de prison qui est sollicitée. Les trois prévenus plaident eux une mesure de faveur. Jugement dans sept jours.