Ivanio, Veli et Nicolas comparaissent enfin ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Les trois hommes sont suspectés de viol et tentative de viol sur Vanessa (prénom d’emprunt) durant la nuit du 21 au 22 juin 2009. Plus de 11 ans après les faits, le dossier est enfin plaidé, pour du beurre…

Ivanio, Veli et Nicolas ne seront pas condamnés s’ils sont reconnus comme auteurs des faits. Le délai entre les faits et la comparution devant le tribunal correctionnel est largement dépassé. Durant cette nuit-là, le trio et Vanessa se retrouvent dans une chambre d’hôtel à Montignies-sur-Sambre. Vanessa ne se souvient de rien lorsqu’elle se réveille le lendemain. Elle est nue, dans un lit d’hôtel avec Ivanio à ses côtés.

Avec l’aide d’une amie, Vanessa va voir la police pour relater les faits. Le réceptionniste de l’hôtel est entendu. Il affirme avoir vu Vanessa débarquer avec Ivanio, dans un état second. Le témoin signale également avoir vu deux hommes rejoindre la chambre d’hôtel plus tard dans la soirée…

Prescription de l’action publique

Lors de l’audience de ce mercredi, le substitut Vervaeren a été contraint d’admettre des errements administratifs dans ce dossier. "C’est intolérable et cela a des conséquences sur le plan juridique." Aucune peine de prison n’a été requise contre les trois hommes. "Il y a prescription de l’action publique", conclut le ministère public, en présentant ses excuses à la victime, absente à l’audience.

La maman de Vanessa, elle, est présente à l’audience et a profité de l’occasion pour exprimer son ras-le-bol de la situation. "En ayant vu comment le dossier a été traité, je ne porterais jamais plainte si je venais à être violée. Je travaille comme éducatrice et chaque fois qu’il est question de viol, je revis ce que ma fille a vécu."

Les débats ont principalement été axés sur le volet civil du dossier. Le jugement aura lieu le 6 janvier prochain.