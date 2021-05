Vers 2h30 du matin, les pompiers de Marcinelle ont été appelés à Charleroi, dans la rue de la Garenne (centre-ville). On leur signalait plusieurs véhicules en feu, mais quand ils arrivent, il n'y en a qu'une seule: une Opel Corsa. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé.

© FVH

Vers 3h15, ce sont cette fois les pompiers de Jumet qui sont appelés à la rue Lambilotte, à Jumet. Deux véhicules sont en proie aux flammes, l'incendie sera à nouveau rapidement maîtrisé.

Au même moment, vers 3h15, les pompiers de Marcinelle sont à nouveau appelés pour un incendie à la rue des Hauchies, à Gilly. On leur signale que des flammes et de la fumée s'échappent du bâtiment du paintball. Mais quand ils arrivent, ce sont plusieurs voitures et camionnettes qui flambent, à côté du paintball. Ils vont rester une bonne heure sur place pour venir à bout des flammes, le bâtiment a été légèrement touché.

© FVH

La police locale de Charleroi s'est à chaque fois chargée des constats. D'après les premiers éléments sur place récoltés par notre correspondant, tout porte à croire que les trois incendies pourraient être criminels, peut-être même perpétrés par la ou les même(s) personne(s).