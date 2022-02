Louniss, Grazianno et Bairouk, trois copains, sont poursuivis ce vendredi matin pour deux « vols garages » commis durant la nuit du 17 au 18 juillet 2019 à Courcelles et à Gouy. Si Louniss et Bairouk sont bien présents devant la justice, Grazianno lui brille par son absence et écopera, le 4 mars prochain, d'une condamnation par défaut.

Dénoncé avant de dénoncer ses copains

La nuit des faits, le trio s'est d'abord introduit dans une habitation courcelloise pour y voler divers objets et les clés d'une Dacia. Deux heures plus tard, bis repetita du côté de Gouy. Une Opel Zafira est dérobée par les voleurs.Grâce à un témoin anonyme, l'enquête pour démasquer les voleurs a été rapidement bouclée. Le témoin a dénoncé Louniss à la police, après l'avoir vu au volant de l'Opel Zafira volée à Gouy. « Ce dernier n'ignorait pas le vol puisque le propriétaire de l'Opel avait évoqué sa mésaventure sur les réseaux sociaux », confirme le parquet. Intercepté non loin du véhicule, Louniss fut placé sous mandat d'arrêt. Et le jeune homme de 22 ans a également donné un sacré coup de pouce aux enquêteurs en balançant ses deux complices. Louniss admet, sans trop de difficultés, sa participation au vol de Gouy mais jure ne pas avoir contribué au premier cambriolage à Courcelles. « Ils étaient déjà à bord de la Dacia quand ils sont venus me chercher vers 2h du matin. »Le parquet souhaite que Louniss écope d'une peine de deux ans de prison pour les deux vols, mais également pour la détention de plus d'un gramme de cannabis et d'un pistolet d'alarme. Une peine d'un an de prison est requise contre Grazianno et Bairouk.Me Cloet, à la défense de Louniss, plaide une peine de travail pour le jeune prévenu, qui reste « enfermé chez lui par crainte de représailles puisqu'il a balancé ses deux copains. » Me Huwart, avocat de Bairouk, plaide un acquittement pour ce dernier dont les empreintes ont été retrouvées sur l'une des portières de la Dacia. « Il s'est penché pour parler avec Louniss, qui se trouvait dans la voiture. »Jugement le 4 mars.