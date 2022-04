Le 18 janvier, en début d'après-midi, Samir a été contrôlé dans le débit de boisson Le Grand Canyon, place du Nord à Charleroi. Quelques instants avant son entrée dans le café, ce dernier avait été repéré par une patrouille policière, rue Dourlet, à la suite d'un agissement suspect avec une personne bien connue des services pour être toxicomane.

La fouille du supposé dealer a confirmé les soupçons des policiers carolos: 45 boulettes d'héroïne et 46 boulettes de cocaïne ont été découvertes sur Samir, ainsi que trois GSM et 925 € dans son sac bandoulière. Les SMS découverts dans les téléphones ne laissaient pas de place au doute: Samir vendait sa marchandise.



Dans une tentative désespérante d'éviter la prison, Samir avait indiqué au tribunal que l'argent provenait de sa compagne pour aller "faire les soldes".



Pour le substitut Verbrigghe, cette thèse n'était nullement crédible. Des SMS provenant de numéros de téléphone belges ont bien confirmé bien que Samir s'est remis à vendre de la drogue dans la région. "Remis", car en septembre 2021, le prévenu avait été condamné à 30 mois de prison ferme pour séjour illégal et des faits similaires en matière de produits stupéfiants. " Trois mois après sa libération de la prison de Saint-Gilles, en octobre, il recommence. Il représente un danger pour la société", avait estimé le parquet en requérant une peine de minimum 37 mois de prison contre le dealer.



Finalement, ce dernier écope de 4 ans de prison ferme, en état de récidive légale et spéciale.