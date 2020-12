C’est une bonne nouvelle pour les usagers du réseau routier communal de Charleroi : en vue d’améliorer son dispositif d’épandage, la Ville vient d’investir dans l’acquisition de trois silos à sel de 60 mètres cubes pour un montant total de 216 741 euros. "Ils ont été installés sur trois sites", indique l’échevin Éric Goffart (C +) en charge de la voirie : "À Marcinelle pour le secteur sud, au siège du secteur centre à Montignies-sur-Sambre et enfin au SLT (Service logistique et travaux).