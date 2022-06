L. C.

En l'espace de deux mois à Chimay, et à trois reprises envers son ex-compagne et mère de son enfant, le jeune prévenu s'est montré particulièrement violent. Juste après le Nouvel An, Mehdi a asséné un coup de pied au visage de la victime, alors que la victime venait de se rouler en boule au pied des escaliers. En mars 2021, Mehdi a utilisé un pied de table pour frapper sa désormais ex-compagne.

À l'issue de cette deuxième scène de violence, la séparation du couple a été actée, mais pas acceptée par le jeune homme. "Il a donc tout cassé dans la cuisine", précisait le substitut Bury.



En aveu de sa violence inacceptable, Mehdi devra ne pas consommer d'alcool, entamer une formation en gestion de la violence et rechercher un emploi en cas de perte de son travail.