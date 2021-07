Dans le cadre de Festiv'été, qui anime la ville de Fleurus et ses villages jusqu'en septembre, il y aura notamment les Roots Days. Il s'agit de la nouvelle mouture de la Nuit du Blues, les 5, 6 et 7 août cette année.

La place Albert 1er va accueillir plusieurs concerts "live", à partir de 20 heures. Profitez de l'entrée gratuite pour aller écouter de la Soul, du Funk, du Blues et du Rock'n Roll.

"Nous vous proposerons le jeudi un after work live avec les carolos BlackLandBlues et les gantois Shakedown Tim & the Rhythm revue avec le charismatique Big Dave. Le vendredi sera davantage boogie rock’roll avec Well Well Well et le trio anversois Walter Broes & the Mercenaries. Le samedi, c’est le pianiste Iljas Scotch & ses Solid Mules qui entameront les festivités, avant d’accueillir Marc lelangue trio et pour conclure, nous recevrons une des meilleures formations Soul funk d’Europe, les français Malted Milk Orchestra", note l'organisation.

Le programme complet, même si le site sera ouvert dès 18 heures :

Jeudi 5 août:

20h00 Concert : BlackLandBlues

21h 50 Concert : Shakedown Tim & The Rhythm Revue & Big Dave

Vendredi 6 août

20h00 Concert : Well Well Well

21h 50 Concert : Walter Broes & the Mercenaries

Samedi 7 août