Trois vols à Rive gauche: 37 mois de prison Charleroi L. C. Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi après-midi la peine requise par le parquet contre Sankoun. © D.R.

Auteur de trois vols au sein du centre commercial Rive gauche à Charleroi, Sankoun a été condamné à 37 mois de prison par défaut. Ce dernier n'avait ni comparu devant la justice lors de l'examen de son dossier, et encore moins lors de la lecture de son jugement. Cette absence n'était pas une surprise, selon le parquet, puisque le prévenu est tout simplement considéré comme évadé... "S'il est absent, c'est parce que le juge d'instruction lui a fait confiance en le laissant en liberté au moyen d'un bracelet électronique qu'il a brisé quelques jours après. Il est donc considéré comme évadé", avait précisé le parquet.



Le 3 septembre dernier, le prévenu avait finalement été intercepté (non sans mal) par les vigiles du centre commercial. Ces derniers venaient d'être alertés par un des vendeurs du Samsung Experience Store. "L'employé avait remarqué un manège suspect de la part du prévenu. Il a actionné le bouton d'alerte quand le voleur a dérobé un GSM à 249 euros."



Avant ça, Sankoun avait déjà volé une paire de chaussures au magasin Bershka et une pauvre cannette de bière de plus de 2 euros au sein du Proxy Delhaize de la galerie commerciale. Également porteur d'un couteau à steak qu'il prétend ne pas avoir sorti de son sac, Sankoun ira en prison dès qu'il sera intercepté puisque son arrestation immédiate a été ordonnée.