Brice est décrit par tous comme quelqu’un d’extrêmement gentil, voire même trop gentil. D’après Ryan, son ami, il ne se rend pas toujours compte de ce qu’il se passe et se laisse trop marcher sur les pieds.





C’est notamment le cas durant la nuit du 2 mars 2019. Luca et Ryan passent ensemble la soirée chez une connaissance. Brice, la victime, se rend également à la soirée en compagnie d’amis. Mais l’hôte du soir, qui accueille les jeunes pour boire et fumer du cannabis, refuse de laisser entrer Brice à l’intérieur, car il ne le connaît pas et ne lui fait pas confiance. Vu sa profonde gentillesse, Brice ne bronche pas et décide même de patienter à l’extérieur, dans le froid, pendant que ses amis eux profitent de la soirée.

Après une bonne heure d’attente, Brice aperçoit Luca et Ryan qui quittent les lieux. Les deux jeunes majeurs s’approchent de Brice et exhibent un large couteau de cuisine, en réclamant son GSM. Brice ne s’oppose pas à ses agresseurs et remet son téléphone, vendu quelques instants plus tard pour la modique somme de 70 euros.

Les jeunes reconnaissent sans difficulté l’extorsion, sans réellement justifier leurs passages à l’acte. Le ministère public a requis une peine entre deux et trois ans de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire pour les deux jeunes.

Me Leal Y Pattia, avocate de Ryan, plaide une suspension probatoire du prononcé pour son jeune client et ami de Brice, qui entraîne son copain à oser s’exprimer et dire non. Luca, seul à se défendre, plaide également une suspension probatoire du prononcé.

Jugement, le 24 janvier prochain.