Interrogé par le tribunal sur la scène de coups et blessures le 14 février dernier à Morlanwelz, Benoît réitère ses propos tenus lors de son audition à la police. Non, il ne se souvient pas d’avoir frappé Paola (prénom d’emprunt), pas plus que de lui avoir fracturé le nez en lui assénant un coup de poing.

Il faut dire que ce soir-là, l’homme de 29 ans a abusé de la boisson en descendant à lui seul une bouteille de rhum pur ! Fort heureusement, le parquet est là pour lui rafraîchir la mémoire sur les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte. "Il n’a pas apprécié une réflexion de la victime alors qu’il était en train de raconter, encore une fois, son traumatisme à cause de sa mère", détaille la substitute Dutrifoy.

Le "tu me saoules" lancé par Paola a fait péter les plombs à Benoît. Lors de la même soirée, ce dernier est revenu deux heures après au domicile de ses amis en forçant la porte d’entrée de l’immeuble avant d’injurier les policiers venus pour l'occasion.

Le prévenu conteste les deux autres scènes de coups qu’il aurait commis sur Paola.

Une peine de 2 ans de prison, avec un sursis probatoire, est requise. Jugement pour ce vendredi.