L'ancien enquêteur François A., âgé de 70 ans, a été placé placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Charleroi, a indiqué jeudi le parquet fédéral à l'agence Belga.



Cet ancien enquêteur a été entendu mardi dans le cadre de l'enquête sur les tueries du Brabant. L'homme n'avait pas été arrêté mais la juge d'instruction Martine Michelle devait décider au plus tard ce jeudi de son placement, ou non, sous mandat.

François A., ex-membre de la Brigade de surveillance et de recherche (BSR) originaire de Hal, qui a transmis à Philippe V. le PV sur base duquel des recherches devaient à nouveau être menées dans le canal de Ronquières.

Jeudi de la semaine passée, un autre ancien inspecteur, Philippe V. avait été placé sous mandat d'arrêt, également dans le cadre de cette enquête. Philippe V. a été inculpé pour avoir, en tant que membre des services de police, sciemment et volontairement retenu des informations présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits. Cette arrestation serait à mettre dans le contexte de la découverte d'armes ayant servi aux tueries, le 6 novembre 1986 à Ronquières (Hainaut).

Dans les années '80, Philippe V. était membre de la cellule d'enquête Delta, sous la direction du juge d'instruction de Termonde Freddy Troch. Ce jour-là, des sacs ont été découverts dans le canal Bruxelles-Charleroi à Ronquières avec des preuves reliant les armes découvertes aux tueries du Brabant. Un gilet pare-balles, une arme à feu volée à un policier et des munitions ont ainsi été extraits des eaux. Les recherches avaient été effectuées par la cellule Delta.

Précédemment, d'autres enquêteurs avaient déjà procédé sans succès à des fouilles similaires au même endroit. L'examen des preuves, demandé en 2009 par le juge d'instruction, a montré que les objets trouvés, encore en bon état, venaient d'être jetés à l'eau peu de temps avant leur découverte. Les enquêteurs ont d'abord suggéré que les pièces retrouvées par la cellule Delta "n'étaient pas dans l'eau depuis plus d'un mois avant leur découverte", suivant ainsi le rapport d'expert de l'INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie). L'année dernière, le procureur fédéral a précisé que les sacs étaient "dans l'eau moins de 24 ou 48 heures" avant leur découverte.

La deuxième commission d'enquête à propos des tueries du Brabant avait déjà établi que la manière dont la deuxième plongée à Ronquières s'était déroulée n'était pas claire. Philippe V. a toujours affirmé que cette fouille avait été réalisée dans le cadre d'un travail policier classique. En 1997, il avait ainsi déclaré devant le Parlement avoir examiné un certain nombre de déclarations évoquant l'amateurisme de la première fouille. A l'heure actuelle, les enquêteurs cherchent à savoir si Philippe V. avait un informateur, qui en saurait davantage sur la bande de Nivelles, et l'aurait caché pendant des années. Philippe V. a indiqué avoir reçu le PV en question de François A. Ce dernier a dans un premier temps nié avoir transféré ce document, avant de l'admettre plus tard au cours d'une confrontation. Les enquêteurs veulent maintenant faire la lumière sur les faits et déterminer si François A. était celui qui bénéficiait d'un informateur et s'il avait éventuellement "utilisé" Philippe V. pour plonger à nouveau dans le canal.

Toujours est-il qu'à l'époque Philippe V. et François A. avaient des contacts réguliers mais il existait par contre des tensions entre la cellule Delta et les enquêteurs wallons au sujet de l'approche des recherches. Selon des déclarations antérieures des ex-enquêteurs, François A. aurait copié le PV à l'insu de ses supérieurs, puis l'aurait remis à Philippe V. dans un café à Bruxelles. Après la découverte de la cellule Delta, François A. avait été convoqué par ses supérieurs. D'autres anciens enquêteurs ont eux fait valoir que ce transfert n'impliquait rien de suspect, mais qu'il était nécessaire en raison de la concurrence entre les équipes d'enquête en Flandre et en Wallonie.

François A. a maintenant 70 ans et Philippe V. 61, et tous deux affirment ne pas se souvenir de certains détails d'il y a trente ans.