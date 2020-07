À Charleroi, le CPAS coûte deux fois ce que les autres grandes villes wallonnes consacrent en moyenne au leur : 308 euros annuels par habitant, contre 152. Le chiffre tiré du rapport sur le compte 2019 n’a pas manqué d’alimenter la polémique.

Face à une augmentation de la dépense de 40 % en un an, le chef du groupe MR de l’opposition Nicolas Tzanetatos estime que les gestionnaires du CPAS ont perdu la maîtrise du budget, une situation dénoncée depuis deux ans. "Les dérapages financiers s’aggravent. Et dans le même temps la majorité continue à adopter en conseil communal des motions de ‘ville hospitalière’ pour recueillir de plus en plus de personnes défavorisées alors que nous en prenons déjà plus que notre part !" C’est avec l’appui d’un courrier virulent du Centre régional d’aides aux communes (Crac) qu’il s’exprime. Pour lui, la gestion de l’institution est à revoir. "Ce n’est plus le modèle vertueux qu’on continue à nous vanter !"

Dans sa note de synthèse datée du 22 juin, l’organisme souligne le dérapage de la dotation de la Ville au CPAS par rapport aux prévisions initiales.