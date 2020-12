Dix-sept étages, un "sky bar" avec restaurant gastronomique et lounge avec vue sur Charleroi et la Sambre, un étage pour des salles de réunion et de séminaires, une terrasse gigantesque orientée plein sud, un espace welness (et une piscine), deux étages souterrains pour le parking... le futur hôtel Van Der Valk Charleroi en promet de toutes les couleurs. Et il vient de décrocher son permis, la construction pourra commencer prochainement.

"On souhaite simplement attendre que les autres tours et la marina soient déjà finis à 50% pour se lancer, parce qu'en 18 mois notre hôtel sera prêt, et on ne veut pas des travaux, des bruits de marteau-piqueur, de la poussière à cause de démolition, etc. viennent gâcher le séjour de nos clients", précise juste Ben Wohrmann, directeur et propriétaire du Van Der Valk Gosselies (Charleroi Airport), qui a prévu d'investir dans le centre-ville. "Vu comment ça avance, je pense qu'on pourra lancer le début du chantier d'ici deux ans, fin 2022 ou début 2023."