Un établissement "8tea5" ouvre à Charleroi ce mercredi 18 août à midi. Il est situé à la rue du Pont de Sambre, au centre-ville, à deux pas de Rive Gauche entre l'Inno et la rue de Dampremy.

Le concept est un peu similaire à celui d'un "Starbucks du thé": une large carte, la possibilité de customiser sa commande à volonté, en boisson chaude ou glacée, avec une cible plutôt jeune.

Pour l'occasion de l'ouverture d'une franchise à Charleroi, on s'est entretenu* avec Ling-Ming Fan, le CEO de 8tea5 :

Qu'est-ce qui vous a séduit à Charleroi?

"8tea5 est une petite franchise, locale. En comptant Charleroi nous aurons 8 établissements, on espère en avoir 11 en tout d'ici la fin de l'année sur la Belgique et les Pays-Bas. Nous avons une forte présence côté néerlandophone, et un magasin à Liège. Charleroi, c'est un endroit d'ouverture pour nous, parce qu'on n'est pas du tout présents sur le sud-est de la Belgique. Les franchisés qui tiennent le magasin sont des Carolos, ils connaissent bien la ville et voulaient ouvrir au centre-ville parce qu'ils y voient du potentiel, avec ses jeunes et sa diversité. Et comme la popularité du Bubble Tea est en train de monter, ça nous semblait un bon moment pour ouvrir à Charleroi. Avec les franchisés, je suis allé voir le centre-ville de Charleroi et Rive Gauche, et on s'est demandé si on voulait ouvrir dans le centre commercial ou à l'extérieur. Finalement, quand on a visité l'emplacement de la rue du Pont de Sambre, qui était libre, on en est tombé amoureux au premier coup d'œil."

Le produit phare est le Bubble Tea, de quoi s'agit-il?

"Le Bubble Tea est né à Taiwan, en 1985, d'où le nom 8tea5 d'ailleurs (eighty five, ou quatre-vingt-cinq en anglais, NdlR). Dans le menu, on propose des saveurs traditionnelles et modernes. Par exemple, le traditionnel est un "Taiwan classique", c'est-à-dire du thé noir, du lait et des perles de tapioca. Ce sont des perles noires à la texture moelleuse (chewy) et un goût plutôt caramélisé. Côté moderne, ce sont plutôt des thés glacés aux goûts fruités, avec des popping-bubbles qui s'ouvrent quand elles arrivent dans la bouche et qu'on les croque. On peut aussi combiner les saveurs de thé et les saveurs des perles qui n'explosent qu'une fois en bouche, pour donner des mélanges différents."

Est-ce qu'on peut parler de boisson saine?

"C'est très sain, grâce au thé, oui. Le thé vert et le thé noir sont souvent sucrés, mais on peut non seulement choisir combien de sucre on souhaite dans sa boisson, ou ne pas en mettre du tout, mais aussi le remplacer par d'autres saccaroses, on a notamment fait des expérimentations avec du sucre pour diabétiques. Pour les intolérants au lactose, il y a aussi la possibilité de remplacer le lait par du lait de soja. On entraîne nos employés à être orientés client, parce que la carte est vaste et il y a souvent des questions. Par exemple: est-ce qu'il y a de l'alcool dans nos cocktails (non), les perles sont-elles végétariennes (oui, la gélatine est à base de plantes)? Pour celles et ceux qui aiment les boissons très douces et qui veulent du halal, c'est aussi une possibilité."

La carte de 8tea5 offre également des matchas glacés, du carrot cake, red velvet ou cheesecake. Le site web du magasin carolo, https://charleroi.8tea5.shop/, propose d'acheter à l'avance pour venir enlever sa commande en magasin. À terme, Deliveroo, UberEats et Takeaway proposeront aussi des livraisons, mais ça ne devrait pas être le cas pour les premiers jours d'ouverture.

En ce moment et jusqu'au 23 août, sur la page Facebook, un concours permettra à une personne de gagner un an de commandes gratuites.

(*entretien traduit de l'anglais)