La nuit du 12 au 13 novembre 2021, non loin de la rue Dagnelies à la ville basse de Charleroi, Amir est passé par le chas de l'aiguille. Cette nuit-là, après avoir écumé quelques débits de boisson du quartier et consommé de la cocaïne, Amir a subi une terrible agression à l'arme blanche sur la voie publique. Islam et Mohamed lui ont asséné plusieurs coups de couteau au thorax, au bras gauche et au dos. L'homme a été victime de deux arrêts cardiaques, a connu de nombreuses complications et a été dans le coma durant six semaines, a expliqué le substitut Vervaeren.





Le remake du Petit Poucet

Grâce à des traces de sang et aux caméras de surveillance de la Ville de Charleroi, trois suspects ont été identifiés : Mohamed (appelé aussi Chouchou), Islam et Mohamed. Les traces de sang d'Islam, victime d'une blessure au doigt au moment des faits, ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à l'appartement de la rue Dagnelies. Là où les trois prévenus ont été découverts.Le premier Mohamed (également surnommé Chouchou) confirmait avoir été présent "comme un témoin" sur les lieux de l'agression, tout en balançant ses deux amis.Islam, lui, jurait ne pas avoir eu de couteau en sa possession et avoir simplement voulu séparer les deux parties. Mohamed, l'homme énervé dont la maman décédée aurait été insultée par Amir, avait admis avoir été cherché un couteau «"par peur" parce qu'il venait d'être menacé par la victime, elle aussi armée d'un couteau qui a, semble-t-il, disparu comme par magie.Une peine de 12 ans de prison avait été requise contre le trio. Ce lundi après-midi, Mohamed et Islam ont écopé de 8 ans de prison. Le premier Mohamed, lui, a été acquitté.