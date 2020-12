L'idée est novatrice et - à titre personnel - plus que bienvenue : créer une promenade le long de l'Eau d'Heure, ce cour d'eau qui traverse toute la région, depuis sa source à Cerfontaine jusqu'à sa confluence avec la Sambre, à Charleroi. Soit 37 kilomètres de "chemin touristique" le long de la rivière, qui aura une identité (récit, scénographie, charte graphique, etc.), un tracé précis et nécessitera des aménagements ci et là.

Le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Le consortium d'architectes "Réservoir A" vient de se voir confier la réalisation d'une étude pour élaborer la meilleure marche à suivre. Pour donner une idée de l'ampleur du projet, les six communes traversées participeront à l'étude - Cerfontaine, Froidchapelle, Walcourt, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Charleroi - ainsi que le CITW (le centre