Pascal S., ambulancier depuis plusieurs années, conteste deux attentats à la pudeur sur deux patientes hospitalisées d'urgence.





En avril 2017, le prévenu est appelé à intervenir pour une tentative de suicide. Mélanie (nom d’emprunt) vient d’ingurgiter un cocktail dangereux : cinq Valiums et de l’alcool. Mal en point, la femme âgée de 48 ans est transportée en ambulances à l’hôpital Notre-Dame de Grâce à Gosselies.

En salle de déchocage, la femme, à moitié KO, explique à l’infirmière avoir été victime d’un comportement suspect de la part de l’ambulancier. Ce dernier aurait rendu visite à plusieurs reprises à la patiente pour lui rattacher les patchs sur son corps, en profitant de l’occasion pour lui faire boire de l’eau au goût amer.

Après analyse sanguine et urinaire, de la Kétamine, utilisée comme anesthésiant et qui peut s’avérer dangereuse s’il est mal utilisé, est découverte dans l’organisme de la victime. Il lui aurait touché la poitrine et frotté son sexe contre sa main.

Pascal conteste les actes, jurant n’avoir rien fait et que Mélanie aurait eu un comportement aguicheur en lui caressant le bras. Des faits similaires et datant de 2014 sur Sabrina (nom d'emprunt) sont également reprochés au prévenu.

"Aucun doute sur la culpabilité"

La partie civile et le ministère public partagent la même opinion. Pascal S. a bel et bien commis les faits. Le parquet requiert une peine de 37 mois de prison à l’encontre du prévenu.

Le prévenu signale avoir été rattaché des patchs mais aucun moniteur n'a sonné pour alerter le corps médical.

Le témoignage de membres du corps médical, qui ont remarqué le passage de l’ambulancier dans le box de Mélanie, conforte l’opinion du ministère public.

Une infirmière signale même avoir remarqué, à plusieurs reprises, le lit de la victime remontée à une hauteur anormale en cas de baisse de tension.

Pas assez de preuves

Me Michael Donatangelo, avocat du prévenu, plaide l’acquittement pour les deux préventions d’attentats et pour l’administration de la Kétamine.

Selon l’avocat, le dossier ne comporte pas assez de preuves à charge de son client.

Jugement, le 21 octobre.