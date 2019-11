Charleroi Christian S., 31 ans et hébergé par le grand-père, reconnaît les viols.

Christian a été hébergé durant quelques mois en 2018 par le grand-père de Julien et Iris (prénoms d’emprunt). En totale confiance, la famille lui demande, puisqu’il est ami de la famille, de garder les deux enfants sans se douter un seul instant de ce que subissent les jeunes enfants, âgés de 8 ans et 13 ans au moment des faits.

À plusieurs reprises, il oblige les enfants à faire des fellations ou tente de pénétrer la jeune Iris. "J’ai tenté de rentrer mon doigt, mais il n’est pas rentré" , explique-t-il au tribunal. Christian s’en est également pris à Brandon (prénom d’emprunt), âgé d’une vingtaine d’années. Brandon est atteint d’un retard mental. Il réfléchit comme un enfant de 4 ans.

Christian crée un faux profil sur Facebook féminin et entre en contact avec sa future victime. Il lui demande des photos et des vidéos intimes ou de porter des sous-vêtements féminins. Christian ne s’arrête pas là et quand il n’a plus de nouvelles du garçon, il fait du chantage, menaçant de publier les images sur Internet.

Le ministère public juge les faits horribles et particulièrement crapuleux. Une peine de 18 ans de prison ferme a été requise avec une mise à disposition du TAP de 15 ans.

Christian est déjà connu de la justice… pour des faits similaires. Il avait été condamné en 2016 par le tribunal de Namur à 5 ans de prison. Mais il avait obtenu un sursis probatoire de 5 ans, qu’il n’a pas respecté. Christian a en effet interrompu son suivi thérapeutique, pas satisfait par son thérapeute.

Jugement le 9 décembre.