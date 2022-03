Après un démarrage chahuté par les contraintes sanitaires, la saison des Molières et Mocassins va enfin pouvoir prendre son cours normal. A partir de ce 25 mars, quatre comédiens seront sur la scène du Petit Théâtre de la Ruelle à Lodelinsart chaque weekend pour parler d’amour et de couples.

Mais en mode vaudeville puisqu’il s’agit d’un spectacle écrit par l’un des maitres du genre, André Roussin. Dans une mise en scène de Marie-Paule Kumps, "Un amour qui ne finit pas' réunit Alexandra Delmotte et Annick Poulain dans les rôles féminins, Salvo Maïo et Jacques Delmeire côté masculin.

C’est l’histoire d’une romance platonique qui laisse l’entourage incrédule, d’un triangle amoureux qui se complique lorsqu’un quatrième conjoint s’en mêle. Jean ne veut pas se compliquer la vie avec une relation adultère. Il décide donc de proposer à une inconnue rencontrée lors d’une cure thermale d’entretenir une correspondance épistolaire. Il veut pouvoir penser à elle, l’imaginer à ses côtés dans ses promenades et ses voyages, sans jamais passer à l’acte. Il préfère pouvoir fantasmer sur un amour idéal et sans nuages. Tout serait simple si le mari de la femme ne tombait sur une lettre, imaginant des plans secrets. Avant l’arrivée de l’épouse de Jean, pour pimenter un peu plus le quiproquo. Après la revue 2022 et ses flonflons, les Molières et Mocassins continuent à creuser le sillon de la décontraction et du rire, en invitant le public à cette comédie douce-amère et drôlissime saluée unanimement par la critique. Pendant trois semaines et en attendant la déjantée "Nuit des Reines" -cerise sur le gâteau de la saison 2021-2022, "Un amour qui ne finit pas" sera à l’affiche jusqu’au dimanche 10 avril. Les vendredis et samedis à 20h et les dimanches à 16h au Petit Théâtre de la Ruelle, rue des Platicheux (près de la Ruche Verrière) à Lodelinsart. Infos et rés : 0474/388.032