Voilà près d'un an jour pour jour que le quotidien des citoyens se limite aux annonces des dirigeants politiques.

Dans le secteur associatif, on a pris les mesures en pleine face. Entre limitation des activités et interdictions de se rassembler, la Maison pour associations de Marchienne-au-Pont s'est adapté afin de maintenir le contact avec les acteurs de terrain.

Pour cela, différentes initiatives ont été mises en place.

La plateforme internet "Give a day" continue à mettre en relation candidats bénévoles et associations en recherche de volontaires, car toutes les activités ne sont pas suspendues. Une autre plateforme, baptisée "Place des associations", a vu le jour sur la page Facebook de la MPA pour permettre aux associations qui le souhaitent d'échanger sur leurs difficultés et leurs éventuelles solutions. Il a également été mis en place des permanences hebdomadaires gratuites.

Malgré les initiatives de soutien le secteur ne peut cacher ses grandes difficultés. "Sans perspectives, la situation des associations n'est pas facile. Celles qui sont subventionnées ont eu moins de soucis financiers que celles qui ne le sont pas," explique Henri Cuvelier, chargé de communication de la MPA.

Le monde associatif étant la somme de personnalités œuvrant pour un projet commun, il faut également tenir compte des difficultés personnelles et de la manière dont chacun appréhende la crise. "La situation actuelle est tellement fluctuant qu'on a beau lancer ce qu'on veut si il n'y pas le moral, l'envie et les perspectives tout ne suit pas forcément."

Dans la gestion de la crise, la MPA est aussi un relais entre les associations et la ville de Charleroi. "On est dans une transformation de structure. Nous sommes amenés à grandir englobant une partie de la cohésion sociale avec les conseils de participation. A ce titre, nous avons des contacts très réguliers avec la Ville et chaque fois nous faisons remonter les difficultés du secteur." Conscient que des solutions sont à apporter à un secteur durement touché, une réflexion sur le sujet est en cours à l'Hôtel de ville.

Même si la mission de la MPA est d'aider les différentes associations de la région, elle n'est pas à l'abri des conséquences engendrées par la crise. "Nous devons aussi faire avec l'absence de perspectives. Par exemple, nous avons annulé « Les mérites associatifs » en 2020. L'édition de cette année prévue en juin prochain a déjà été postposée à octobre. Mais bien sûr rien n'est encore assuré. Nous tenons beaucoup à cela car c'est une occasion de faire se rencontrer bon nombre d'associations permettant ainsi de nouvelles synergies."