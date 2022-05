Un an de prison pour une mère menaçante Charleroi L. C. Audrey avait menacé d'écraser une adolescente de 15 ans, impliquée dans une altercation avec son fiston. © D.R.

En 2020, la mineure de 15 ans a été victime du comportement de la maman et de son fiston, lors d'une altercation physique opposant le fils d'Audrey à la victime. "La jeune fille se trouvait avec une amie près d'un snack quand elle a été prise à partie par le fils de la prévenue. La maman est arrivée et a menacé la victime", avait rappelé Me Charles, tuteur ad hoc représentant la jeune mineure.



"Si je te vois, je t'écrase. Fais gaffe à toi sale gamine", a lancé la mère de famille immature à la jeune victime. Si la mère de famille n'avait déjà pas donné le bon exemple au moment des faits, ce fut la même chose lorsqu'elle ne s'est pas présentée face au tribunal correctionnel.



Au lieu de la peine de 15 mois de prison requise par le parquet, Audrey écope finalement d'un an de prison. Cette dernière devra former opposition au jugement pour venir enfin s'expliquer face à la justice.