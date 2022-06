Le parquet de Charleroi a demandé à la police fédérale de communiquer sur un arnaqueur, qui a sévi à Charleroi. Il était probablement accompagné de deux complices, ou au moins témoins.

Voici ce que la police rapporte : "Un individu a marqué son intérêt pour l’achat de pièces de collection en or et argent que la victime souhaitait vendre. Un rendez-vous a alors été pris à Charleroi en vue de procéder à la transaction. L’acheteur a demandé que les pièces soient placées dans un sac en plastique. Au moment de la transaction, l’acheteur a ouvert la valise contenant l’argent puis l’a rapidement refermée. L’escroc a ensuite pris le sac contenant les pièces et a quitté les lieux en prétextant qu’il allait vérifier les pièces dans sa voiture et qu’il revenait avec les documents d’achat. L’acheteur n’est jamais revenu et les billets placés dans la valise étaient faux."

Trois personnes sont des lors recherchées.