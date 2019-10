La cour d’appel du Hainaut devra déterminer, le 30 octobre prochain, si un bac de bière peut être légalement considéré comme une arme. Le tribunal correctionnel de Charleroi avait répondu, en nombre 2018, par la négative dans un jugement. Mais pour le minisètre public, la réponse est oui.



La question a de quoi faire sourire, mais elle est pourtant liée à une histoire bien plus sombre. Il faut remonter à décembre 2015, à Fontaine-l’Evêque, pour une agression violente qui s’est terminée par des dizaines de points de suture.

Le 3 décembre , Andrew B. avait tout juste 18 ans quand il a décidé qu’il en avait marre des violences conjugales que Claudy, son beau-père, infligeait à sa maman. Avec trois copains, rencontrés d’après lui dans le parc de Charleroi, il s’est bourré la gueule et un plan a commencé à prendre forme : ils se rendraient tous les quatre à Fontaine-l’Evêque pour faire passer un sale quart d’heure à Claudy. Et c’est ce qu’ils ont fait.

Roué de coups de poing, de coups de pied, de coups de chaise et même tabassé à grands coups de bac de bière, Claudy a terminé la soirée à l’hôpital avec une trentaine de points de suture. Et avec une voiture en moins : les jeunes sont repartis avec une Peugeot 206 qui appartenait à son frère.

À l’époque, identifier les larrons n’avait pas été une mince affaire, à l’exception d’Andrew qui a bien vite reconnu les faits et s’est livré au commissariat. Le ministère public avait pourtant cru identifier Sacha Z., copain comme cochon avec Andrew, comme un des membres du commando vengeur, mais il a toujours nié, et le tribunal a fini par l’acquitter. Andrew, lui, prenait une peine de travail de 250 heures, grâce à son jeune âge et son absence de casier (judiciaire, pas de bière).

Pour le ministère public , qui a fait appel du jugement rendu en 2018, il faut considérer le bac de bière comme une arme, "la loi dit que tout objet utilisé pour menacer ou blesser quelqu’un devient une arme." Et donc confirmer la peine de travail infligée à Andrew. Enfin, pour l’avocat général, il faut appliquer la même peine à Sacha qu’à son copain, puisqu’il avait été interpellé... au volant de la Peugeot volée chez la victime.