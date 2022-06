Le 9 novembre 2020, Mohamed est impliqué dans un très léger accident de voiture avec un autre conducteur. Pas de dégâts niveau carrosserie, juste une histoire de rétroviseurs. Pourtant, la police est rapidement requise sur les lieux de l'accident. Et la cause de l'appel diffère entre le parquet et Badr. Selon Me Ureel, à la défense, l'autre conducteur a refusé le constat à l'amiable proposé par le fils de Badr.



Du côté du parquet, on corrige en affirmant que c'est bien l'attitude de Mohamed qui a provoqué l'intervention de la police. "Le fils est devenu virulent, jetait ses papiers au visage de l'autre conducteur. » Mohamed fait, de son côté, appel à son papa. « Des individus avaient bloqué mon fils, par devant et par-derrière avec leurs véhicules. Quand je suis arrivé sur place, il n'y avait pas encore la police", explique Badr. Ce dernier admet uniquement avoir outragé les deux agents.



Il refuse de porter un masque



Une fois sur place, la police doit faire face à l'agissement virulent du père et de son fils. "Le père a refusé de porter un masque, malgré le contexte sanitaire. Il s'est comporté de la même manière que son fils", précise le parquet. Une poussée plus tard, Badr est finalement menotté et son fils tente d'asséner un coup de pied avant de se jeter sur l'un des officiers. Plusieurs témoins confirment le comportement violent des deux prévenus. Comportement qui s'est quelque peu manifesté lors de l'instruction d'audience où Badr démarre vite malgré le calme prôné par le président Gerlache.



Pour le père et son fils, le ministère public a requis la même peine de prison : 2 ans. Badr et Mohamed ont déjà été condamnés par le passé. Me Ureel, avocat des deux hommes, plaide une mesure de sursis. Jugement le 13 septembre.