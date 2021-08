Personne, ni même le ministère public, n’imaginait un seul instant qu’un simple contrôle Covid allait permettre de découvrir l’existence d’un trafic de stupéfiants. Le 8 avril 2020, à Fleurus alors qu’il se rendait dans un night-shop, Samir a été soumis à un contrôle pour vérifier que lui et son acolyte présent en sa compagnie étaient bien membres de la même bulle familiale. Mais le jeune homme, âgé de 19 ans au moment des faits, a tenté de prendre la fuite en embarquant dans son véhicule.

Pris en chasse par des inspecteurs, dont Philippe, Samir va manœuvrer au volant avant de renverser le policier à ses trousses. De la matière stupéfiante et un téléphone au contenu plus que douteux obligent la police à enquêter…

Bingo pour la justice

Au fur et à mesure du temps, l'enquête révèle l’implication de sept personnes dans un trafic de stupéfiants. Des perquisitions menées à Anvers et à la rue des Erables à Fleurus permettront de mettre la main sur d’importantes quantités de drogues et sur une grosse somme d’argent (125.000 euros) planquée dans un hangar.

Le substitut Bury a requis des peines distinctes en fonction du rôle de chacun dans le trafic : six ans de prison pour Samir et Djo, de 18 à 24 mois de prison pour Laurence et Jennifer et 5 à 6 ans de prison pour Abdellah et Mohamed, les deux blanchisseurs d’argent. Selon le parquet, Younes n’a par contre pas grand-chose à voir avec le vaste trafic.

Jugement vendredi prochain.