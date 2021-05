C’est un projet que Carole Van Brakel avait déjà en tête depuis un an et demi. Cette ancienne psychologue en entreprise d’insertion avait envie de devenir indépendante. Amoureuse des animaux, mais également passionnée pour la Ville de Charleroi et de pâtisseries, Carole a réuni ces trois éléments dans un seul lieu : le Carolo Cat "Un bar à chats est un espace de dégustation, une sorte de tea room. Dans le cas de Carolo Cat, nous proposons un petit lunch sur le temps de midi. Tout sera fait maison" Cet endroit sera un environnement chaleureux. Carole a également déniché de vieux fauteuils de tram. "Sur la plateforme Ulule, nous avons lancé une campagne de crowdfunding pour faire des aménagements". Elle sera encore valable durant 16 jours. Le premier palier à atteindre est de 2500 euros. "Les gens peuvent faire des dons libres ou alors avec des contreparties. Dans ce cas, ils recevront des cadeaux".