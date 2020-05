Un homme a été trouvé en sang à la rue de l'Hôpital à Gilly ce lundi soir.



Un différend familial entre deux hommes a dégénéré lundi soir à la rue de l’Hôpital à Gilly. Le beau-père, auteur de plusieurs coups sur la victime, a été interpellé et privé de liberté.



Ce lundi soir, vers 22h, une violente dispute entre un beau-père et le fils de sa compagne a éclaté à la rue de l’Hôpital à Gilly. Selon les premiers éléments dont dispose le parquet de Charleroi, le beau-fils et le beau-père ont un différend familial. Le beau-fils s’est rendu au domicile du couple armé d’un objet.



" Le beau-père a riposté et porté plusieurs coups à la victime mais il existe encore une zone d’ombre sur l’objet utilisé par le beau-père", indique le parquet de Charleroi. Selon les constatations effectuées sur les lieux, plusieurs coups de couteau ont été portés au beau-fils. Ce dernier a été transporté en milieu hospitalier et se trouve dans un état critique.



Le beau-père a, quant à lui, été interpellé et privé de liberté juste après les faits. Il doit être entendu dans les prochaines heures. L’origine du différend familial est encore inconnue.