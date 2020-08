La commune de Les Bons Villers en a informé ses citoyens dans son dernier bulletin communal, mais si vous aviez manqué l'info : le Bonvibus reprend du service et devient gratuit.

Dès le 31 août prochain, un "tout nouveau Bonvibus" sera mis à disposition de l'entité, via un partenariat avec le TEC. Conduit par des agents communaux formés, ce nouveau bus sera plus spacieux et pourra accueillir environ 50 personnes, tout en étant accessible aux PMR.

"En outre, nous en profiterons pour changer les horaires, le rendre gratuit pour toutes et tous et modifier certains arrêts", précise la commune. D'après une étude de 2019, 17 arrêts sur 64 n'ont jamais été utilisés par l'ancien Bonvibus (payant et en service depuis décembre 2007) et ne pouvait accueillir que 10 personnes : "Ainsi, le bus tournait souvent à vide !"

Le bus sera disponible en semaine : il ira au marché de Fleurus (lundi), à City Nord de Gosselies (lundi et mercredi) et fera des boucles dans la commune (tous les jours de semaine). Dans une des boucles, il passera notamment par l'institut Sainte-Marie de Rèves pour les élèves du secondaire et par le complexe sportif.

"Ce nouveau fonctionnement sera testé pendant un an avant de décider d'adaptations éventuelles", conclut la commune. Horaires et arrêts sur le site du TEC.