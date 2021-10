Une des armes vendues par le prévenu avait atterri dans les mains d’Amedy Coulibaly, auteur de l’attentat de l’Hyper Cacher en janvier 2015. Durant 5 ans, Patrick devra se tenir à carreau et cesser définitivement ce business illégal…

Pour ce dossier un peu particulier (puisqu’il existait un lien infime avec le milieu du terrorisme), le parquet fédéral avait requis 40 mois de prison contre Patrick. Le quinquagénaire n’était pas pour autant poursuivi pour un quelconque lien avec une organisation terroriste. Mais une de ces armes achetées en Slovaquie en janvier 2014 avait été retrouvée à côté du corps d’Amedy Coulibaly, l’auteur de l’attentat à l’Hyper Cacher un an plus tard.

Le prévenu était poursuivi pour une multitude d’infractions à la loi sur les armes, à cause du business qu’il avait lancé sur internet : détention et vente d’armes, détention illégale de munitions, activité illégale d’armurier, etc.

Entre 2011 et 2015, le quinquagénaire s’était lancé dans une activité illicite, sans prendre le temps de se renseigner sur les démarches administratives à accomplir pour être en règle. "Quand j’ai commencé cette activité, je ne savais pas qu’elle était illégale. C’est bien après que j’ai compris que ce n’était pas légal", avait d’ailleurs confié Patrick.

Pour se fournir en fusils d'assaut et en armes à feu, Patrick passait commande auprès d’une société slovaque, réceptionnait les colis (parfois en empruntant une fausse identité) pour ensuite revendre les armes sur Internet.

Ce lundi après-midi, Patrick a finalement écopé de 3 ans de prison, avec un sursis simple de 5 ans. Ce dernier n’a aucune condition probatoire à respecter, si ce n’est de ne plus commettre la moindre infraction durant le délai d’épreuve.