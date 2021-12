Ce jeudi peu après midi, un semi-remorque s'est encastré dans les barrières anti-bruit de l'autoroute E42, à hauteur d'Heppignies (Fleurus). La circulation en direction de Mons est impactée, la bande de droite et celle d'arrêt d'urgence sont obstruées, causant plusieurs kilomètres de bouchons.

La cause de l'accident est inconnue: le camion a dévié sur sa droite, a percuté le mur anti-bruit et les barrières de sécurité, s'est mis en ciseau et s'est arrêté en suspens au-dessus du vide. Les pompiers de Jumet, avec une ambulance de Sambreville, ont été envoyés sur place. Le chauffeur est légèrement blessé, il a été emmené en milieu hospitalier.

Suite au choc, des débris ont volé jusque sur les rails de chemin de fer qui passent sous la voie rapide, obligeant les autorités à stopper le trafic ferroviaire sur la ligne Fleurus/Lodelinsart entre Charleroi-Sud et Fleurus.