Un cas de covid-19 a été détecté à l'école communale La Bruyère de Marcinelle.

La personne contaminée est un des élèves fréquentant l'établissement. Ils sont une petite centaine, en maternelle et primaire, à La Bruyère.

L'école restera fermée jusqu'en septembre, "par mesure de précaution", détaille l'inspecteur général Amaury De Saint Martin, confirmant une information de RTL Info.

"Quand on a appris qu'un cas avait été détecté chez un des élèves, ce week-end, nous avons directement demandé au centre de médecine scolaire d'analyser la situation, et d'établir les contacts qu'il y avait eu entre les personnes, et entre les élèves", note encore l'inspecteur général. "Après réflexion avec l'échevine de tutelle, la médecine scolaire et la direction de l'établissement, décision a été prise de fermer l'école, malgré le système de 'bulles' et de séparation des classes."

A ce stade, aucune autre fermeture d'école n'est envisagée à Charleroi.

Correctif: nous écrivions précédemment qu'un adulte avait été touché, et que les enfants n'avaient pas été en contact avec le cas détecté. Il s'agit de l'inverse: un enfant est contaminé, et d'autres ont donc plus que probablement été en contact avec lui/elle.