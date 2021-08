Dans le quartier de Soleo et de l’athénée Solvay à Charleroi, l’ancien siège de la FGTB a entamé sa transformation intérieure et extérieure. Le bien de 2900 mètres carrés a été racheté par une immobilière liégeoise, le groupe Moury qui n’avait encore pas développé de projet à Charleroi. S’il était initialement question de faire du logement et des bureaux dans ce bâtiment emblématique en bordure du R9, l’affectation a profondément changé : c’est un centre de coworking et d’espaces modulables qui est en cours d’aménagement à l’angle de la rue d’Assaut et du boulevard Devreux. Le Forem s’est porté candidat à une location long terme. Quatre étages seront dédiés à une fonction de bureau. L’ambition est de recevoir entre 150 et 200 membres du personnel.

A l’instar du dossier de construction de la tour de la FGTB dans le left side business park, l’intercommunale Igretec s’est chargée de l’étude et l’entreprise générale Bemat (dans le giron du groupe Moury) des travaux. "Nous avons longuement réfléchi à la façon de maintenir une relation entre l’immeuble et la ville", confie le directeur du bureau d’étude de l’intercommunale Xavier Berto. "Le maintien d’une façade largement vitrée à front de ring s’est imposée commune une évidence. Avec le propriétaire, nous avons pris le parti de conserver la structure principale et d’en évider l’intérieur pour tout reconfigurer. Chaque plateau sera ainsi indépendant et adaptable aux besoins des utilisateurs, grâce à la présence de cloisons amovibles." Une attention particulière s’est portée sur les performances énergétiques. "Dans ce cadre, nous avons décidé de placer un nouveau mur rideau et d’équiper la toiture de panneaux photovoltaïques" précise Didier Balériaux à la tête de Bemat.

Pour le chauffage, le choix s’est porté sur une pompe à chaleur et une installation intégrée dans les plafonds. Pas de changement de ligne architecturale : le nouveau complexe conservera l’ancien soubassement en pierre bleues et en béton alvéolé. Il est prévu de remplacer son parement en briques rouges par des briques noires. En sous-sol, un niveau de parking affecté aux réserves a été dégagé, si bien que le nombre d’emplacements de stationnement sera doublé, avec possibilité d’accueillir des vélos, des motos ou des trottinettes électriques. L’ancien café Le Bastion et le hall du syndicat serviront de porte principale, avec une adaptation aux PMR. Ce projet représente un investissement de 6 millions d’euros. Selon Nicolas Spezi qui gère le chantier, le timing est jusqu’à présent totalement respecté.