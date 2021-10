Le 10 novembre prochain, l’entreprise belge - liégeoise - MI 12 va ouvrir un centre de loisirs pour petits et grands à côté du centre commercial Ville2, à Charleroi-Nord. Spécialisée dans la création de jeux et d’espaces de divertissements, la société a choisi les 2 000 mètres carrés de l’ancien Brico, face au Pathé, pour s’installer. Ce sera sa première implantation "propre", après des installations pour d’autres clients un peu partout en Belgique et dans le monde : le laser game du Crocodile Rouge aux Lacs de l’Eau d’Heure, c’est eux. Celui de Durbuy et de Mons aussi. Mais ils ont également fait des installations à Tahiti, et en France, par exemple.

Pour l’instant, l’équipe est en train de finaliser les installations. On devrait retrouver un laser game, où on évolue dans un décor en essayant de tirer sur les autres joueurs (avec un pistolet laser, qui ne fait aucuns dégâts) tout en évitant d’être repéré, mais aussi un karting en réalité augmentée qui permet d’être au volant d’un vrai kart, mais sur un circuit virtuel avec des obstacles et des coups bas d’autres joueurs qui ont un effet sur, par exemple, la vitesse ou la maniabilité de l’engin, alors qu’il s’agit finalement d’une salle "vide". Bien sûr, la réalité virtuelle sera aussi de la partie, avec des casques VR et toute une sélection d’activités et de jeux vidéo à essayer, ainsi qu’une zone arcade et un espace enfants.

Le projet est soutenu par Sambrinvest et devrait être finalisé - et présenté en détail - prochainement.