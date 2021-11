En une semaine, depuis le 15 novembre, 8 personnes ont été accueillies dans ce nouveau centre. "On propose un accueil médical à côté de l'hôpital, parce que dans un CPVS plusieurs métiers sont réunis, avec des gens prêts à recevoir les victimes et à leur donner tout ce qui peut être nécessaire: des soins, bien sûr, mais aussi une collecte de preuves qui peuvent être conservées jusqu'à six mois, une présence de policiers pour celles et ceux qui souhaitent déposer une plainte, mais aussi un suivi psychologique pour se reconstruire le plus vite possible avec un accueil bienveillant", ajoute la Secrétaire d'État. Une prise en charge d'urgence pour les victimes, donc : "il faut y aller le plus vite possible, dans les 72 heures si possible, pour que les preuves puissent être collectées et ainsi diminuer les risques de classement sans suite. Mais déposer une plainte n'est pas obligatoire, c'est vraiment une porte ouverte à toutes les victimes: femmes, hommes, membres de la communauté LGTBQI+, et même enfants." © D.R.

L'échevine de l'Égalité des Chances à Charleroi, Alicia Monard (PS), se réjouit d'avoir enfin ce type de centre sur la métropole. "On le sait, ça évite de devoir courir chez le médecin, à la police, être accueilli par des agents spécialement formés et qui ne vont pas manquer de tact même si ça ne devrait arriver nulle part. Ca permet de rendre l'accompagnement de la victime plus douce, c'est important. Par exemple, les auditions sont filmées pour éviter de devoir répéter plusieurs fois ses propos et revivre un moment traumatisant." Et ça fonctionne : si on estime que seule 10% des victimes déposent plainte, elles sont 70% à le faire après un passage dans un CPVS, parfois immédiatement, parfois dans les six mois qui suivent la prise en charge.

Ce sont surtout les femmes de 18 à 25 ans qui se rendent dans ce type de centres, observe-t-on. Mais quasiment 30% des victimes ne sont pas adultes. Sur place, tout le monde peut trouver du réconfort, une écoute, et tout le reste. Pour le centre de Marie Curie, les médecins prévoient une prise en charge de près de 800 victimes chaque année.

© D.R.

Bon à savoir : en parallèle, une révision du code pénal sur le consentement devrait suivre, notamment pour arrêter de considérer qu'une absence de réaction est un consentement implicite. Au niveau du suivi des plaintes en justice, la Secrétaire d'État précise également qu'elle et ses collègues du gouvernement essaient d'éviter les classements sans suite au maximum. "Que celles et ceux qui se sentent victimes soient considérés comme tels."