Six mois de prison ont été requis devant le tribunal correctionnel de Bruges à l'encontre d'un trentenaire originaire de Châtelet (province de Hainaut) qui avait donné un coup de poing à une personne lui signifiant l'obligation du port du masque. Le 30 juillet 2020, le prévenu se trouvait sur la digue de Blankenberge, sans masque. Lorsqu'un passant l'a abordé à ce sujet, ce dernier a reçu un coup de poing en réponse. La victime est tombée au sol et a brièvement perdu connaissance. Le prévenu s'est réfugié dans son appartement non loin de là. La police a frappé à sa porte mais, selon ses dires, il a refusé d'ouvrir car il pensait que la victime était décédée.

La défense avance en outre que l'incident se serait en réalité produit le long de la Rogierlaan, où le port du masque n'était pas obligatoire. "Mon client et sa famille ont donc été interpellés à tort et sur un ton agressif", a indiqué Me Maxim Mervilde.

Le jugement est attendu le 8 mars.