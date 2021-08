Ce mercredi matin, l'équipe des agents constatateurs de la commune de Courcelles a fait une triste découverte: un chaton avait été abandonné dans un sac poubelle, dans le cimetière de Trazegnies.

Heureusement toujours vivante, la pauvre bête a été ramenée au bureau de la place Larsimont. "Si vous êtes le propriétaire et que vous avez des remords... ou si vous voulez l'adopter, vous pouvez vous rendre directement au bureau jusque 12h00. Après, il sera malheureusement envoyé à la SPA", indique la page Facebook de la commune.

Les animaux sont des êtres vivants sensibles. Un abandon "sauvage" de ce type peut être sévèrement puni: jusqu'à 15 ans de prison et dix millions d'euros d'amende sont prévus dans la loi depuis 2018. Il existe des refuges et des associations qui accueillent les animaux dont l'être "humain" ne veut plus.