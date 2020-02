Jordan M., 19 ans, reconnaît avoir paniqué au volant de son véhicule avec la police à ses trousses. Il pensait être victime d'une agression...

Le jeune Jordan, sans antécédents judiciaires, est un garçon courageux selon son avocate. Il travaille depuis ses 16 ans dans une société de toitures. Mais Jordan a commis une erreur et se retrouve sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Charleroi. Il admet avoir pris la fuite, au volant de son véhicule, alors que la police souhaitait procéder à un contrôle, le 13 juillet dernier, à Ransart. Une patrouille policière remarque un véhicule sans plaque d’immatriculation à l’avant. La voiture s’arrête pour déposer un passager, mineur. Mais ce dernier remonte subitement dans le véhicule, qui démarre en trombes.

"Je pensais à une agression"

Jordan, avec deux passagers mineurs, prend tous les risques. Il bifurque sur la droite et la gauche sans prévenir, il circule sur la bande de gauche. Un écart se crée entre le véhicule suspect et celui de la police, qui circule pourtant en agglomération à 110 km/h ! La folle chevauchée de Jordan s’arrête à cause d’un muret. Par deux fois, Jordan, à pied, parvient à fuir la police. Il se rendra finalement au poste en compagnie de sa maman. Face au tribunal, le prévenu explique avoir paniqué lorsqu'il a vu qu'il était suivi : "J’ai pris peur et je ne sais même pas pourquoi j’ai fait ça. J’ai pensé à un car-jacking", explique Jordan.

Le ministère public doit sanctionner ce crime au sens pénal. Une peine de prison avec sursis est requise. La défense plaide une suspension simple ou probatoire du prononcé, avec une formation VIAS. Jugement, le 2 mars.