Lors d'une inspection dans un domicile situé à Marchienne, l'association a fait l'horrible découverte du cadavre d'une jeune femelle malinois. "Mercredi en fin de journée, des personnes nous ont signalé un cas de maltraitance animale avec un chien plus que maigre. On est allé sur place jeudi matin mais malheureusement, il était déjà trop tard. Le chien était décédé pendant la nuit", explique Franck Goffaux, président du refuge.

© DR

"On a la rage. On aurait peut-être pu la sauver si on avait été mis au courant quelques jours plus tôt. On dépose fermement plainte à l'encontre de son propriétaire. On a toutes ses coordonnées. On demande une condamnation à la hauteur de cette horreur", précise-t-il.