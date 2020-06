Coup de projecteur sur les grosses intercommunales carolos.

C’est un petit pas pour la démocratie, un grand pas pour la transparence : ce lundi pour la première fois, une séance du conseil communal va être entièrement consacrée aux intercommunales, ainsi qu’à la société de logements La Sambrienne.

Le bourgmestre de Charleroi s’était promis à rendre les débats publics, alors qu’ils se tiennent le plus souvent à huis clos au sein des conseils d’administration et instances de gestion. Ce lundi, les structures dans lesquelles la Ville détient des participations, le plus souvent majoritaires, seront au cœur d’échanges entre majorité et opposition, soit l’ISPPC, Ores Assets, Brutélé, Tibi, Igretec, IPFH, Imio et la Sambrienne.

Au menu : une présentation des résultats et enjeux, en préalable à la tenue des assemblées générales programmées en juin.

"Si les modalités d’organisation restent à définir, le timing devrait se rapprocher de celui des séances préparatoires du conseil communal, avec un 'question time' après chaque présentation", confie le chef de groupe PS Jean-Philippe Preumont.

Les questions doivent être déposées pour ce jeudi midi. Les débats seront retransmis en direct sur la chaine youtube de la ville.