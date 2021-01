Un corps sans vie découvert ce dimanche soir dans un appartement: le décès serait non-suspect Charleroi Lee Colonius Ce dimanche soir, la police et les secours ont découvert le corps sans vie de l’occupant(e) d’un appartement à Roux. Le parquet confirme que le décès ne serait pas suspect. © FVH

C’est en fin de journée que les secours et la police ont été requis dans un appartement situé à la rue Maréchal Foch à Roux (Charleroi). D’après les informations, plusieurs personnes étaient inquiètes de ne plus avoir eu la moindre nouvelle de la personne vivant dans l’appartement.



En forçant la porte d’entrée pour accéder à l’intérieur du logement, les policiers et les secours sont tombés sur le corps sans vie d’une personne. Malgré l’intervention d’un SMUR et d’un médecin de garde, il était trop tard pour la victime.



Contacté, le parquet de Charleroi confirme que le décès ne serait pas suspect. "Il n’y a pas eu de descente sur place", précise Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi.