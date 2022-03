Face au tribunal correctionnel, Paolo refuse d'endosser la responsabilité de la scène de violence qui a eu lieu le 21 juin 2020, à Courcelles. Il est passé 2h du matin lorsque la police est requise, une première fois, rue de Gosselies. C'est après la deuxième intervention policière sur place que la situation a totalement dégénéré.

D'après la compagne et son cousin, c'est bien Paolo qui s'est montré violent et nerveux, après avoir bien bu. « Ils le disent, le prévenu cherchait sa compagne depuis leur retour du café. Ce dernier a poussé la victime, qui est tombée au sol, avant d'aller dans son coffre pour prendre une clé démonte-roue et frapper le cousin au front », confirme le parquet.Les photos présentes dans le dossier confirment bien une blessure au front du cousin, qui a nécessité trois points de suture. Mais Paolo n'en démord pas et revendique s'être défendu lors d'une bagarre avec le cousin. « Elle a cassé toute ma voiture avec l'objet qu'elle a été chercher. Son cousin a commencé à me taper et je me suis défendu. »La substitute Pied est convaincue que Paolo est responsable de la scène. Une peine d'un an de prison est requise contre le prévenu, dernièrement condamné pour des faits de même nature à une peine de travail de 180 heures. Me Lauvaux, à la défense, plaide une suspension probatoire pour la scène de coups et un acquittement pour le port de la clé. Une abstinence à la boisson, à l'origine des ennuis judiciaires de Paolo, est proposée par le pénaliste carolo. Jugement dans un mois.