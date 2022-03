Pol a tenté de se faire passer pour la victime du comportement dangereux d'un conducteur. Mais c'est bien le premier cité qui a adopté une conduite folle sur le R3, à hauteur de Châtelet le 8 décembre 2020, à Châtelet.

Ce jour-là, en plein après-midi, un accident a eu lieu entre deux véhicules. Par chance, l'une des deux voitures impliquées avait une dashcam. L'exploitation des images a ainsi permis de départager la version de la victime et de Pol. Le parquet confirme d'ailleurs que Pol est à l'origine de l'accident, à cause de sa conduite dangereuse. « Il a freiné violemment devant le véhicule de la victime, a ouvert sa portière et voulu en découdre avec cette dernière. »Déjà condamné à 5 reprises pour des faits de roulage, le quinquagénaire ne semble pas avoir parfaitement intégré le Code de la route. Une peine d'un an de prison, avec une mesure de faveur, est requise pour l'entrave méchante à la circulation. La défense, qui évoque un « coup de sang », pour expliquer l'attitude de Pol, plaide la plus grande clémence. Jugement pour le 4 avril.