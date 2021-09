Le 12 août 2018, Miguel a été victime d’un coup de couteau dans le dos à Fontaine-L’Evêque, devant le domicile de Christopher.

Au moment des faits, les deux hommes ne s’entendaient pas. Miguel était devenu le nouveau compagnon de Tracy, l’ex-compagne de Christopher.

Quand le rival s’est présenté au domicile de Christopher, une violente scène de coups et blessures a éclaté entre plusieurs protagonistes. Miguel était accompagné par des amis alors que Christopher pouvait compter sur Grégory, son frère, et sur Fathi, un ami. Une batte de baseball a également été exhibée et utilisée lors de cette violente scène.



Le parquet avait requis une peine de minimum 3 ans de prison pour Christopher et douze mois pour ses amis. Ces derniers obtiennent une peine de travail autonome de 100 heures. Christopher, lui, est condamné à 3 ans de prison avec sursis.