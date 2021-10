Le 3 août 2020, en début d’après-midi, la police de Charleroi a été requise au domicile du prévenu à Jumet. L’ex-épouse de Djamelle vient de recevoir un coup de poing en plein visage. D’après cette dernière, l’auteur du coup est bien Djamelle. « Non, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas moi qui ai donné le coup de poing », confirme ce vendredi matin le prévenu.

Outre son absence totale de remise en question sur son comportement violent, Djamelle se permet même d’accuser les policiers d’avoir été violents avec lui. « J’attendais le repas commandé et comme les plats n’arrivaient pas, je suis allé voir au restaurant. À mon retour, la police était là. Je me suis fait agresser, plaquer contre le mur et j’ai eu un coup au dos. »

Une peine d’un an de prison est requise contre le père de famille. Jugement le 19 novembre.

* Pour rappel, le 0800 30 030, numéro vert en cas de violences conjugales avec une ligne d’écoute spécialisée existe. Confidentielle et gratuite, elle n’est pas un service d’urgence.