Le jeune homme, la vingtaine, est poursuivi pour une scène de coups et blessures volontaires le 30 septembre 2018, à Gosselies. Et d'emblée, devant la justice, Dorian admet volontiers avoir frappé Farid, le père d'une fille qu'il fréquentait à l'époque des faits. « Ses parents ont grillé la situation et le papa voulait me parler. J'ai pris l'initiative de lui parler quand je l'ai croisé en voiture. À la banque, la discussion s'est envenimée. Il m'a repoussé et je lui ai porté un coup de poing. »

Perte de goût et d'odorat

Le coup asséné au paternel a été tellement violent qu'une incapacité de travail de plus de 4 mois a été établie par un médecin. Ce qui entraîne une circonstance aggravante. Depuis les faits, Farid a perdu l'odorat et le goût, comme le confirme un rapport médical établi en 2021, soit trois ans après l'agression !Pour le parquet, Dorian ne mérite pas pour autant d'aller en prison. Selon le Code pénal, et compte tenu de la circonstance aggravante d'incapacité de travail, le prévenu risque une peine allant de 2 ans à 5 ans de prison. Pour cette réaction jugée disproportionnée par rapport à la poussée, le substitut Brichet requiert une peine de travail, avec une peine de 2 ans de prison au cas où Dorian n'accomplirait pas l'entièreté des heures.Me Bourlet, à la défense, sollicite une suspension probatoire du prononcé. Jugement le 10 mars.