Un couple accusé d'un meurtre pour voler sa pension à Jacques, 75 ans, à Marcinelle: le procès débute en l'absence d'un juré

Charleroi

Le procès de Johnny Falise (49 ans) et de Francine Genicot (54 ans) devant la cour d'assises du Hainaut a débuté vendredi matin à Mons en l'absence de la première jurée. Elle est remplacée par une autre femme. Le jury est toujours composé de huit femmes et quatre hommes. Une femme et deux hommes sont jurés suppléants.