Depuis mercredi, Alexis Allard et sa compagne ont installé leur roulotte dans un parking privé, à la chaussée de Bruxelles, non loin du Makro de Lodelinsart. "Nous avons pris contact avec la ville de Charleroi pour nous installer dans un endroit. Ensuite nous avons cherché un terrain privé. Nous avons conclu un accord avec la famille Wagner, bien connue dans la région, pour nous installer ici. De plus, nous avons également obtenu l’autorisation de la ville", explique Alexis.

Il était primordial pour ce forain de travailler. "Nous devions aller à la Foire de Liège qui devait débuter le 15 octobre. Mais elle a été annulée. Donc, nous avons dû trouver une solution", ajoute-t-il.

Alexis est la quatrième génération de forain. Il a toujours vécu dans l’ambiance des fêtes foraines. En s’installant sur ce parking, il ne vit plus de la foire mais il survit. "Cela fait presque un an que nous n'avons plus de travail. Au début, nous avons eu la prime corona. Nous touchons aussi le droit passerelle de 1300 euros. C'est très bien pour vivre. Mais en plus nous avons des frais fixes et des assurances à payer donc nous avons besoin de travailler", renchérit le jeune forain.

Toutefois, il peut compter sur des Carolos heureux de retrouver un peu le goût de la foire avec des croustillons et autres beignets. "Les Carolos aiment les fêtes foraines. Quand ils viennent chez nous, ils nous soutiennent et ils nous disent merci", témoigne Alexis.

La roulotte Delforge, du nom de sa compagne, sera encore présente sur ce parking, pendant un mois, avec peut-être une prolongation…